Рада с пятой попытки приняла законопроект об урезании пенсий

«За» законопроект, за который голосовали за основу и в целом, проголосовали 285 народных депутатов.

Проект закона №2212 предполагает, что пенсии работающим пенсионерам выплачивать будут в размере 85%, но не меньше размера прожиточного минимума установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Более того, лицам в период работы на должностях, которые дают право на назначение специальных пенсий (народные депутаты, государственные служащие и приравненные к ним лица, судьи, прокуроры и другие), пенсии, назначенные в соответствии с действующим законодательством Украины, выплачивать не будут.

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Также проектом закона предусматривается поэтапное повышение на 5 лет льготного пенсионного возраста для женщин и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию и поэтапное повышение на 5 лет страхового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет.

При этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что данные ограничения продлятся не более года.

Министр социальной политики Павел Розенко добавил, что пенсия для работающих пенсионеров не будет сокращаться для лиц, пенсия которых состоит из менее 1423 грн (1,5 прожиточных минимума) по состоянию на сегодня.