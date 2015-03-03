В России средняя зарплата снижается третий месяц подряд

Минэкономразвития РФ третий месяц подряд фиксирует снижение реальной зарплаты (минус 8% к январю прошлого года, в целом минус 1,2% с учетом очистки от сезонных и календарных факторов), передает «Газета.Ru» со ссылкой на данные мониторинга Минэкономразвития.

Так, средняя зарплата в стране в январе 2015 года составила 31,2 тыс. руб.

Читайте такжеРоссийские производители из-за обострения кризиса начали экономить на качествеРеальные располагаемые денежные доходы населения снизились в январе т.г. на 0,8%. Безработица оценивается на уровне 5,5%, годом ранее данный показатель составлял 5,1%.

МЭР также зафиксировало резкий провал во внешней торговле. Экспорт товаров снизился на 26,5% (по сравнению с январем 2014 года), до $29,1 млрд, импорт упал на 36,9%, до $13,2 млрд. Из-за опережающего падения импорта сальдо торгового баланса, хотя и снизилось на 14,9%, осталось положительным ($15,9 млрд).

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