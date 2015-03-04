Кабмин выделит почти 2 миллиарда на компенсацию зарплат мобилизованным

Кабинет министров Украины по предложению Министерства социальной политики намерен выделить 1,8 млрд грн предприятиям страны в качестве компенсации заработных плат, которые должны быть выплачены сотрудникам в рамках государственной кампании по мобилизации, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Дополнительно к пакету социальной помощи правительство принимает решение, и я благодарю профильного министра Павла Розенко (министра социальной политики – УНИАН), чтобы выделить 1,8 млрд грн всем предприятиям для компенсации зарплаты нашим воинам, которые мобилизованы в соответствии с законом», - сказал Яценюк.

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Он пояснил, что предприятие, где есть мобилизованные работники, получит деньги из бюджета на выплату средней месячной зарплаты каждому мобилизованному.

«Сегодня я такое постановление подпишу. И прошу министра финансов профинансировать расходы, а министра соцполитики разослать разъяснительные письма на места, чтобы люди знали, что бюджет выделил средства», - сказал глава правительства.