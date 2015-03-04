Кабмин выделит почти 2 миллиарда на компенсацию зарплат мобилизованным
Предприятие, где есть мобилизованные работники, получит деньги из бюджета на выплату средней месячной зарплаты каждому мобилизованному
Кабинет министров Украины по предложению Министерства социальной политики намерен выделить 1,8 млрд грн предприятиям страны в качестве компенсации заработных плат, которые должны быть выплачены сотрудникам в рамках государственной кампании по мобилизации, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
«Дополнительно к пакету социальной помощи правительство принимает решение, и я благодарю профильного министра Павла Розенко (министра социальной политики – УНИАН), чтобы выделить 1,8 млрд грн всем предприятиям для компенсации зарплаты нашим воинам, которые мобилизованы в соответствии с законом», - сказал Яценюк.
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Он пояснил, что предприятие, где есть мобилизованные работники, получит деньги из бюджета на выплату средней месячной зарплаты каждому мобилизованному.
«Сегодня я такое постановление подпишу. И прошу министра финансов профинансировать расходы, а министра соцполитики разослать разъяснительные письма на места, чтобы люди знали, что бюджет выделил средства», - сказал глава правительства.