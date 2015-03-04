Яценюк обещает повысить зарплаты и пенсии, «если Путин не будет срывать войной реформы»

Кабинет министров Украины рассчитывает провести индексацию заработных плат и пенсий до конца 2015 года при условии прекращения войны и восстановления экономики, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы будем поэтапно восстанавливаться. И если Путин (Владимир Путин – президент РФ - УНИАН) не будет нам срывать войной и эскалацией наши экономические и политические реформы, думаю, еще в 2015 году мы проведем индексацию денежных доходов населения. Несколько увеличим пенсии, зарплаты. Но сначала надо заработать. И сейчас мы делаем все, чтобы заработать», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов заявил, что размер минимальной зарплаты и пенсии вырастет с 1 декабря 2015 года в среднем на 13%.

Гривня за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

Последнее значение официального курса НБУ к доллару, установленное 3 марта, составляет 24,8207 грн/долл.

2 марта Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2015 год".

Изменения в бюджет основывались на прогнозных ожиданиях инфляции в 26% и курсе гривни на уровне 22 грн за доллар. В то же время, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что такой прогноз является оптимистическим и может быть в дальнейшем пересмотрен на фоне, в частности, роста тарифов, который необратимо окажет давление на инфляционные ожидания.

По данным Госстата, базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2015 года по отношению к предыдущему месяцу замедлилась до 2,6% с 2,8%, зафиксированных месяцем ранее. В годовом выражении, к январю 2014 года, базовая инфляция ускорилась до 26,1% с 22,8%, зафиксированных в декабре 2014 года к декабрю 2013 года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом приняла решение с 1 апреля повысить тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

Также НКРЭКУ повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива.