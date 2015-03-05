Российские студенты массово жалуются на невыплату стипендий

Более чем в 40 российских вузах, включая МГУ и ВШЭ, с начала года задерживают выплату стипендий, пишет "Коммерсант" со ссылкой на уполномоченного по правам студентов Артема Хромова.

Читайте такжеВ России убытки банков по валютным долгам достигли исторического максимумаВ ряде случаев представители вузовской администрации просили учащихся «потерпеть, так как деньги пошли на более важные для страны дела». В некоторых вузах “Ъ” подтвердили, что сбои с выплатами действительно были. В правительстве утверждают, что не собираются сокращать объемы стипендиального фонда, а Минобрнауки пообещало провести проверку по всем заявлениям студентов.

Как рассказал “Ъ” студенческий омбудсмен Артем Хромов, первые жалобы на задержку стипендий начали поступать на его горячую линию в конце января. Одновременно сообщения о невыплате денег появились в социальных сетях.

Закон «Об образовании» предусматривает несколько видов стипендий, деньги на их выплату вуз получает из федерального бюджета. Для каждой категории правительство устанавливает минимальный финансовый норматив — меньше этой суммы вуз платить не имеет права, но может добавить к ней свои средства (или остатки государственных, если студенты в течение учебного года лишатся права на стипендию). Академическую стипендию (1340 руб. в месяц) получают все студенты, которые учатся за бюджетный счет на дневном отделении, закрыли сессию без троек и не имеют «хвостов». Социальная стипендия (2010 руб.) назначается студентам-сиротам, инвалидам, бывшим военнослужащим-контрактникам, ветеранам боевых действий, а также учащимся, которые находятся в сложных материальных условиях. Кроме того, существует повышенная стипендия, которую выдают за учебные достижения,— ее размер и получателей вуз устанавливает самостоятельно после консультаций со студенческим профсоюзом.

Читайте такжеРеальная зарплата россиян за месяц упала почти на 29%, безработица вырослаПо словам Хромова, студенты жалуются на задержку всех видов стипендий. «Особенно тревожно, что задерживается социальная стипендия, которую вуз обязан выплачивать ежемесячно, — сказал омбудсмен. — Для ее получателей, особенно в региональных вузах, выплата имеет наиважнейшее значение: студенты фактически живут на эти деньги, других источников дохода у них нет».