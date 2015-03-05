В Беларуси ужесточен ввоз импорта: ноутбук или пылесос завезти можно только раз в 3 года

Государственный таможенный комитет Беларуси ужесточил нормы ввоза из-за границы некоторых товаров для личного пользования, передает Naviny.by.

Так, начиная с 10 марта, телевизор, микроволновку или ноутбук, холодильник, телевизор, газовую плиту и другую бытовую технику можно ввезти без таможенного оформления только один раз в три года, а не раз в год, как было ранее.

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На ужесточение норм ввоза Таможенный комитет пошел, проанализировав ситуацию с ввозом бытовой техники и электроники. По выводам таможенников, далеко не все товары ввозились для личных нужд.

Ужесточение правил ввоза касается, в первую очередь, тех, кто под видом товаров для личного пользования вез в страну технику на продажу. Теперь, если ввоз превышает нормативы, «товары подлежат вывозу или помещению под таможенные процедуры».

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В ГТК утверждают, что задача пополнить бюджет не стоит. Главная цель — отделить товары, которые ввозятся для личного пользования, от тех, которые ввозятся под их видом.