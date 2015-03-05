Депутаты решили помочь переселенцам с трудоустройством

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 1496).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Закон Украины „О занятости населения”

Законом утверждены мероприятия по содействию занятости внутренне перемещенных лиц. Среди них: компенсация зарегистрированному безработному из числа внутренних перемещенных лиц фактических транспортных расходов на переезд в другую административно-территориальную единицу места трудоустройства, а также расходов для прохождения по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предварительного медицинского и наркологического осмотра в соответствии с законодательством, если это необходимо для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц) за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц на условиях срочных трудовых договоров длительностью не более шести календарных месяцев, при условии сохранения гарантий занятости такого лица на протяжении периода, который превышает длительность выплаты в два раза.

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Длительность компенсации расходов работодателя, который трудоустраивает внутренне перемещенные лица из числа категорий граждан, отмеченных в части первой статье 14 данного Закона, более шести месяцев, но не более двенадцати календарных месяцев, определяется решением региональных координационных комитетов содействия занятости по согласованию с соответствующими территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Также предусматривается компенсация расходов работодателя, который трудоустраивает зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц сроком не менее чем на двенадцать календарных месяцев, на переподготовку и повышение квалификации таких лиц. Сумма компенсации устанавливается в пределах стоимости учебы по переподготовке и повышению квалификации, но не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом на дату осуществления работодателем такой оплаты.

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Законом предусмотрено, что финансирование мероприятий по содействию занятости, определенных этой статьей, осуществляется в пределах средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Фонда социальной защиты инвалидов Украины (в случае трудоустройства инвалида, зарегистрированного в установленном порядке в качестве безработного, и которому помощь по безработице назначена в соответствии с частью второй статьи 22 Закона Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”) после трудоустройства зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц по направлениям территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

В соответствии с законом, порядок осуществления мероприятий содействия занятости, возвращения средств, направленных на финансирование таких мероприятий, в случае нарушения гарантий занятости для лиц, указанных в этой статье, определяется Кабинетом министров Украины.

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Законом предусмотрено, что право на однократное получение ваучера для поддержки конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности имеют: лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения установленного статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсионного возраста; лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного статьей 26 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет, которые не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”. Также такое право имеют лица, уволенные с военной службы после участия в проведении антитеррористической операции, из числа инвалидов до получения права на пенсию в соответствии с Законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц”; внутренне перемещенные лица работоспособного возраста при отсутствии подходящей работы.

Также законом внесены изменения в Закон Украины „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”. В частности, предусмотрено, что внутренне перемещенным лицам после поступления документов и сведений о страховом стаже, заработной плате (доходе) решение о назначении помощи по безработице пересматривается в соответствии с законодательством. Порядок выдачи государственной службой занятости ваучеров утверждается Кабинетом министров.

Перечень профессий, специальностей, направлений на подготовку и повышение квалификации, для учебы по которым может быть выдан ваучер, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений, социальной защиты населения.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон Украины „Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц”. В соответствии с изменениями, зарегистрированному (взятому на учет) внутренне перемещенному лицу, которое имеет необходимые документы для получения статуса безработного, но не может предоставить данные о заработной плате (доходе) с последнего места работы, помощь по безработице назначается с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.