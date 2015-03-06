Украинцам обещают, что в 2016 году цены перестанут так быстро расти

Инфляция в этом году будет оставаться высокой из-за давления девальвации и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, но в 2016 году составит менее 10%.

Об этом говорится в тексте размещенной на сайте Национального банка Украины речи Валерии Гонтаревой в Верховной Раде, которую она не успела зачитать из-за блокирования парламентской трибуны.

Согласно тексту, сейчас прежде всего нужно обеспечить макрофинансовую стабилизацию в государстве, чтобы создать условия для восстановления банковского кредитования и возобновления экономического роста, что требует устойчивого снижения инфляции.

«В этом году она (инфляция – УНИАН) еще будет оставаться высокой. Ведь на цены сейчас давит проведенная девальвация, и еще будут повышены тарифы в энергетике и ЖКХ. Но в 2016 году цены перестанут так быстро расти, и инфляция составит менее 10%», - отмечается в тексте речи Гонтаревой.