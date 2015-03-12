Забота России: многие крымчане-инвалиды не получают пенсию с декабря 2014 года

В оккупированном Россией Крыму многие инвалиды I и II групп не получают пенсии с декабря 2014 года. Как передают "Новости Крыма", такие данные озвучила нелегитимный вице-премьер "республики" Лариса Опанасюк.

Читайте такжеКрымские предприниматели выдвинули оккупационной власти ультиматумПо ее словам, на телефонную «горячую линию» нелегитимного Совмина проступают многочисленные жалобы от крымчан на задержку указанных соцвыплат. «В частности, жительница Алушты жалуется, что в декабре получила инвалидность I группы, ей назначили пенсию, но с декабря 2014 года она эту пенсию не получает и в Пенсионном фонде отказываются выплачивать», – сказал Опанасюк.

Читайте такжеЗабота России: крымские пенсионеры отвоевывают пенсии костылями и угрозой "все взорвать"Более того, добавила она, многие жалобы, направленные в ПФ аннексированного Крыма, остаются без ответа либо рассматриваются с опозданием.