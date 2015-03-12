В меморандуме с МВФ речь идет о повышении пенсионного возраста только для спецпенсионеров - министр

21:51, 12 марта 2015
Соцполитика
4155

В меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном между Украиной и Международным валютным фондом, речь не идет о повышении пенсионного возраста для тех, кто выходит на пенсию по возрасту.

Обычных пенсионеров повышение пенсионного возраста не касается

Речь идет только о наведении порядка в системе начисления пенсий для спецпенсионеров.

Об этом заявил Министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Читайте такжеМВФ прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% при инфляции 27%«Речь идет о поэтапном повышении на 5 лет льготного пенсионного возраста и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию. Именно это было зафиксировано и в принятом парламентом законе. Никаких неожиданностей нет», - пояснил Розенко.

«Это не касается тех, кто будет выходить на пенсию по возрасту», - подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter