В меморандуме с МВФ речь идет о повышении пенсионного возраста только для спецпенсионеров - министр

Речь идет только о наведении порядка в системе начисления пенсий для спецпенсионеров.

Об этом заявил Министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Читайте такжеМВФ прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% при инфляции 27%«Речь идет о поэтапном повышении на 5 лет льготного пенсионного возраста и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию. Именно это было зафиксировано и в принятом парламентом законе. Никаких неожиданностей нет», - пояснил Розенко.

«Это не касается тех, кто будет выходить на пенсию по возрасту», - подчеркнул он.