В меморандуме с МВФ речь идет о повышении пенсионного возраста только для спецпенсионеров - министр
21:51, 12 марта 2015Соцполитика
4155
В меморандуме об экономической и финансовой политике, подписанном между Украиной и Международным валютным фондом, речь не идет о повышении пенсионного возраста для тех, кто выходит на пенсию по возрасту.
Обычных пенсионеров повышение пенсионного возраста не касается / Фото УНИАН
Речь идет только о наведении порядка в системе начисления пенсий для спецпенсионеров.
Об этом заявил Министр социальной политики Павел Розенко, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Читайте такжеМВФ прогнозирует падение экономики Украины на 5,5% при инфляции 27%«Речь идет о поэтапном повышении на 5 лет льготного пенсионного возраста и увеличение страхового стажа для лиц, которые имеют право на льготную пенсию. Именно это было зафиксировано и в принятом парламентом законе. Никаких неожиданностей нет», - пояснил Розенко.
«Это не касается тех, кто будет выходить на пенсию по возрасту», - подчеркнул он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter