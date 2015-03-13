Япония предоставила Украине 810 тысяч долларов на образование и медицину
Грантовые средства будут использованы на капитальный ремонт школ, которые пострадали вследствие военных действий на востоке страны, а также на покупку оборудования для медучреждений
Япония предоставила Украине грантовые средства общим объемом 810 тыс долл. на реализацию девяти благотворительных проектов по ремонту школ на востоке страны и покупке медицинского оборудования.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение было подписано послом Японии Шигеки Суми и представителями украинских благотворительных организаций.
«Я очень рад тому, что у нас проходит церемония подписания контракта по девяти проектам в Украине. Мы прекрасно понимаем, что Украина сейчас находится в очень тяжелом положении, и хотим оказать как можно большую помощь», - сказал Суми.
По словам посла, грантовые средства будут использованы на капитальный ремонт школ в регионах, прилегающих к зоне конфликта.
Кроме того, деньги, выделенные японским правительством, пойдут также на покупку диагностического и другого дорогостоящего оборудования для медучреждений.
«Мы прекрасно понимаем, что наиболее пострадавшими регионами являются восточные регионы Украины, поэтому мы оказываем помощь близлежащим регионам», - отметил посол.
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Как сообщал УНИАН, правительство Японии намерено выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Предоставленные средства будут дополнением к 1,5 млрд долл. финансовой помощи, выделенным Украине в 2014 году.
Кроме того, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов.