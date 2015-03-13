Сокращение пенсий работающим пенсионерам коснется не всех

Норма о сокращении пенсий работающим пенсионерам до 85% от объема пенсионных выплат, предусмотренная действующим пенсионным законодательством, не касается инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и участников АТО, сообщил в ходе брифинга в Киеве глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

«Работающим пенсионерам из числа инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и пенсионеров, которым пенсия начислена по закону «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и ряда других лиц», пенсии выплачиваются в полном объеме независимо от размера», - заверил Зарудный.

Кроме того, он сообщил, что норма о сокращении пенсии работающему пенсионеру не коснется пенсионеров, чьи пенсии не превышают полтора прожиточного минимума, а именно - 1423,5 грн.

«Те пенсии, которые назначены в размере 1423,5 грн, выплачиваются в полном объеме», - сказал глава ПФУ. При этом он добавил, что пенсии, по факту превышающие 1423,5 грн, будут урезаны в случае, если пенсионер продолжает работать. Однако после урезания пенсии должны быть не меньше установленного минимума в 1423,5 грн.

Зарудный также сообщил, что на текущий момент на учете состоят 2,6 млн работающих пенсионеров, что составляет 22% от общей численности пенсионеров. При этом средний размер их пенсии составляет 1759,26 грн.

Глава ПФУ напомнил, что полное прекращение выплаты пенсий касается пенсионеров на так называемых специальных должностях – народных депутатов, прокуроров. Однако если такой пенсионер примет решение уйти на пенсию и прекратить трудовую деятельность, то пенсия ему будет восстановлена в полном объеме. «Пенсионер (на специальной должности – УНИАН) имеет право выбора: работать на спецдолжности и получать зарплату или уволиться с должности и получать пенсию», - пояснил Зарудный и сразу же добавил, что эта норма не касается опять же инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и участников АТО. «Все они на любой работе будут получать пенсию в полном объеме», - заверил глава Пенсионного фонда.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении. Закон не повышает общий пенсионный возраст, не увеличивает стаж для работников вредных производств, но предполагает повышение страхового стажа раз в пять лет.

Этим же законом вводится ограничение пенсионных выплат работающим пенсионерам, однако данная норма пока является временной – будет действовать до 1 января 2016 года.

Сокращение пенсий работающим пенсионерам не коснется инвалидов и участников АТО

Сокращение пенсий работающим пенсионерам коснется не всех

Норма о сокращении пенсий работающим пенсионерам до 85% от объема пенсионных выплат, предусмотренная действующим пенсионным законодательством, не касается инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и участников АТО, сообщил в ходе брифинга в Киеве глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

«Работающим пенсионерам из числа инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и пенсионеров, которым пенсия начислена по закону «О пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и ряда других лиц», пенсии выплачиваются в полном объеме независимо от размера», - заверил Зарудный.

Кроме того, он сообщил, что норма о сокращении пенсии работающему пенсионеру не коснется пенсионеров, чьи пенсии не превышают полтора прожиточного минимума, а именно - 1423,5 грн.

«Те пенсии, которые назначены в размере 1423,5 грн, выплачиваются в полном объеме», - сказал глава ПФУ. При этом он добавил, что пенсии, по факту превышающие 1423,5 грн, будут урезаны в случае, если пенсионер продолжает работать. Однако после урезания пенсии должны быть не меньше установленного минимума в 1423,5 грн.

Зарудный также сообщил, что на текущий момент на учете состоят 2,6 млн работающих пенсионеров, что составляет 22% от общей численности пенсионеров. При этом средний размер их пенсии составляет 1759,26 грн.

Глава ПФУ напомнил, что полное прекращение выплаты пенсий касается пенсионеров на так называемых специальных должностях – народных депутатов, прокуроров. Однако если такой пенсионер примет решение уйти на пенсию и прекратить трудовую деятельность, то пенсия ему будет восстановлена в полном объеме. «Пенсионер (на специальной должности – УНИАН) имеет право выбора: работать на спецдолжности и получать зарплату или уволиться с должности и получать пенсию», - пояснил Зарудный и сразу же добавил, что эта норма не касается опять же инвалидов І и II групп, инвалидов войны III группы, участников боевых действий, членов семей военнослужащих и участников АТО. «Все они на любой работе будут получать пенсию в полном объеме», - заверил глава Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении. Закон не повышает общий пенсионный возраст, не увеличивает стаж для работников вредных производств, но предполагает повышение страхового стажа раз в пять лет.

Этим же законом вводится ограничение пенсионных выплат работающим пенсионерам, однако данная норма пока является временной – будет действовать до 1 января 2016 года.