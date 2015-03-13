Врачи и учителя с 25-летним стажем могут выйти на пенсию, когда пожелают - ПФ

Поэтому врачи и учителя с 25-летним стажем могут выйти на пенсию в любой момент, сообщил во время брифинга председатель Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный.

«Условия назначения пенсий за выслугу лет в части продолжительности ранее приобретенного специального стажа остаются неизменными. - К примеру, врачи, учителя, которые на 1 апреля 2015 года отработали 25 лет, могут в любой момент после увольнения с работы воспользоваться правом и назначить пенсию по выслуге лет», - сказал Зарудный.

Читайте такжеЛуценко: Без изменений пенсионного законодательства доллар был бы по 150Как сообщал УНИАН, 2 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении. Закон не повышает общий пенсионный возраст, не повышает стаж для работников вредных производств. Вместе с тем, закон ограничивает пенсионные выплаты работающим пенсионерам до 85%. Однако эта норма является временной - сроком действия до 1 января 2016 года.