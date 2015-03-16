Час вопросов к правительству в пятницу посвятят тарифам и соцзащите

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что в пятницу, 20 марта, в ходе Часа вопросов к правительству будет рассмотрен вопрос тарифов и социальной защиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета.

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"В пятницу будет рассмотрен, в том числе, вопрос тарифов, социальной защиты и другие инициативы народных депутатов по рассмотрению вопросов Минтопэнерго", - сказал спикер.