Час вопросов к правительству в пятницу посвятят тарифам и соцзащите
13:43, 16 марта 2015Соцполитика
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20 марта в Раде будет рассмотрен вопрос тарифов, социальной защиты и другие инициативы депутатов по рассмотрению вопросов Минтопэнерго.
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отмечает, что в пятницу, 20 марта, в ходе Часа вопросов к правительству будет рассмотрен вопрос тарифов и социальной защиты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после Согласительного совета.
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"В пятницу будет рассмотрен, в том числе, вопрос тарифов, социальной защиты и другие инициативы народных депутатов по рассмотрению вопросов Минтопэнерго", - сказал спикер.
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