Кабмин ограничил зарплаты работникам областных и районных администраций

Кабинет министров Украины ограничил фонд заработной платы работников областных и районных государственных администраций до конца 2015 года суммой в 1,94 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина, опубликованном на правительственном веб-портале.

При этом, согласно постановлению, объем финансирования областных госадминистраций ограничивается 537,6 млн грн, районных – 1,4 млрд грн. В разрезе обладминистраций наибольший зарплатный фонд предоставлен Донецкой (34,8 млн грн), Днепропетровской (32,8 млн грн), Харьковской (29,4 млн грн), Одесской (26,2 млн грн) и Львовской (26,2 млн грн) областям.

При этом из общего объема ассигнований для районных администраций наибольшие суммы выделены Винницкой (86,7 млн грн), Киевской (79,2 млн грн), Одесской (76 млн грн), Львовской (64,9 млн грн) и Днепропетровской (62,6 млн грн) областям.

Ранее Кабинет министров Украины в рамках сокращения государственных расходов и сокращения зарплат чиновников ограничил размер заработной платы чиновников высшего ранга размерами должностных окладов.

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При этом, согласно действующему налоговому и бюджетному законодательству, в Украине введен режим ограничений зарплаты для госслужащих в размере 7 минимальных зарплат, а в случае сокращения численности чиновников без изменения фонда оплаты труда – до 10 минимальных зарплат. Размер минимальной зарплаты, согласно закону о госбюджете на 2015 год, составляет 1218 грн.

Кроме того, согласно планам правительства, в 2015 году количество чиновников будет сокращено на 20%. Речь идет о сокращении порядка 50 тысяч человек.