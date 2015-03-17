Прокуратуру призывают проверить закупку лекарств при предыдущей власти

Советник президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец призывает органы прокуратуры осуществить проверку операций по закупке лекарств за средства государственного бюджета при предыдущей власти на предмет коррупционной составляющей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом она заявила во время прямого радиоэфира, комментируя законопроекты №2150 и №2151 относительно изменений в законодательство, которые позволят передать функцию закупки лекарственных средств и медицинских изделий от Министерства здравоохранения специализированным международным организациям.

По словам Богомолец, принятие данных законопроектов позволит сделать невозможной коррупцию при закупках и уменьшить их стоимость. "Лекарства будут закупаться в международной упаковке – это экономия 15% стоимости. Еще 15% – это объемы закупок у международных организаций. Еще 7% – мы убираем НДС плюс дополнительный импортный сбор. Без коррупционной составляющей мы получаем экономию 42%. Это 348 миллионов гривен. На эти деньги, как просчитали пациентские организации, можно пролечить 21 тысячу ВИЧ-инфицированных, купить 1 455 000 вакцин для младенцев, купить противотуберкулезные препараты для 15 355 пациентов или пролечить 840 пациентов с вирусным гепатитом. Также он убирает от кормушек тех, кто там кормился", – отметила Богомолец.

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Советник президента добавила, что данные законопроекты, к сожалению, касаются лишь закупок, которые осуществлялись централизовано через Минздрав, и не влияют на средства в сумме свыше 1,7 млрд грн, которые поступили в качестве дотаций для местных бюджетов.

Богомолец отметила, что при осуществлении закупок лекарств преимущество должно отдаваться отечественному производителю.

Голосование за соответствующие законопроекты состоится в парламенте в четверг, 19 марта.