С сегодняшнего дня сокращают пенсии работающим пенсионерам и отменяют спецпенсии

В Украине вступил в силу принятый парламентом и подписанный президентом правительственный закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, предполагающий сокращение пенсий работающим пенсионерам, временное упразднение выплаты пенсий работникам, занимающим специальные должности, а также изменение условий выхода на пенсию для граждан, имеющих право на так называемую «льготную» пенсию. Закон опубликован в правительственной прессе.

Под действие документа попадают все пенсионеры, кроме инвалидов I и II групп, инвалидов войны, участников боевых действий, участников АТО, членов семей военнослужащих.

Согласно закону, урезание пенсий работающим пенсионерам до 85% начисленного объема выплат коснется всех работающих пенсионеров, чьи пенсии превышают полтора размера минимальной зарплаты (1218 грн). В то же время, в случае, если пенсионер уволится с работы, размер пенсии восстанавливается и выплачивается в полном объеме.

Упразднение выплаты пенсий, согласно закону, является временной мерой и будет действовать до 31 декабря 2015 года. Она касается работающих пенсионеров, занимающих специальные должности – прокуроров, судей, народных депутатов. В случае, если такие пенсионеры примут решение уволиться с занимаемых должностей, пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме. В то же время, размер пенсий, по нормам закона, ограничен 10 размерами минимальных зарплат.

В отношении льготных пенсий закон предусматривает, что правом на льготную пенсию обладают работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, работах во вредных и особо вредных условиях, достигшие 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), имеющие стаж работы 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины).

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В то же время, согласно закону, льготный стаж для женщин начнет повышаться – на 6 месяцев каждый год. Таким образом, к 1 апреля 2024 года льготный стаж для назначения пенсии будет повышен до 25 лет.

Также на льготную пенсию имеют право работники, занятые полный рабочий день на работах во вредных и тяжелых условиях. Перечень таких профессий определяет Кабинет министров. Возраст выхода на пенсию для таких работников составляет 55 лет, а стаж – 30 лет (мужчины) и 25 лет (женщины).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла поправки в закон о пенсионном обеспечении 2 марта. Как сообщал глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный, согласно действующему законодательству правила начисления пенсий за выслугу лет работникам со специальным стажем остались неизменными, несмотря на принятые парламентом изменения в пенсионное законодательство. И потому, по словам Зарудного, к примеру, врачи и учителя с 25-летним стажем могут выйти на пенсию в любой момент.