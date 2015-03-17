Пенсионный фонд понизил средний показатель зарплаты на 880 гривень

Средний показатель заработной платы на одного застрахованного работника в Украине за январь составил 3120 грн, что оказалось на 880 грн меньше среднего показателя зарплаты в декабре 2014 года, сообщили УНИАН в Пенсионном фонде Украины.

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«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одного застрахованного работника в размере 3119 грн 4 коп., - говорится в сообщении. – Этот показатель будет использован при определении коэффициента зарплаты в процессе назначении пенсий».

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Как сообщал УНИАН, по данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в Украине в декабре выросла на 21% до 4 тыс. грн против показателя средней зарплаты в ноябре на уровне 3,2 тыс. грн.