Украинцам обещают защиту прав потребителей по евростандартам

Кабинет министров Украины планирует к 2017 году привести защиту прав потребителей к нормам Европейского Союза, включая борьбу с дискриминационной ценовой политикой, обеспечение доступа к полной информации о товаре, а также недопущение несправедливых практик бизнеса по отношению к потребителям.

Соответствующее положение закреплено в плане имплементации актов законодательства Еропейского Союза, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Также правительство планирует обеспечить справедливые условия потребительского договора для всех участников рынка, утвердить права потребителей при покупке товаров на расстоянии, а также при заключении кредитного соглашения.

Кроме того, Кабмин намерен обеспечить более высокий уровень защиты прав потребителей при покупке товаров, функциональность которых не отвечает их внешнему виду, что может представлять опасность для жизни и здоровья потребителей.

Как сообщал УНИАН, правительство своим распоряжением от 4 марта одобрило планы имплементации некоторых актов законодательства ЕС, которые были разработаны Министерством экономического развития и торговли.

В частности, речь идет о планах по внедрению в правовое поле Украины положений 35 актов законодательства ЕС в сферах, определенных Соглашением об ассоциации.

В этот список включены законодательные акты, касающиеся устранения барьеров в торговле, государственных закупок, интеллектуальной собственности, окружающей среды, корпоративного управления и бухгалтерского учета, а также защиты прав потребителей.