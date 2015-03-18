МВФ прогнозирует рост доходов Пенсионного фонда к 2020 году на треть
По данным МВФ, в 2015 году доходы Пенсионного фонда составят 252 млрд грн., что несколько меньше (на 1,4 млрд грн) запланированного правительством объема доходов ПФУ
Основной кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост доходов бюджета Пенсионного фонда страны к 2020 году на 37% - до 396,4 млрд грн на фоне прогнозного роста экономики страны, говорится в материалах Фонда, размещенных на сайте организации.
По данным МВФ, в 2015 году доходы Пенсионного фонда составят 252 млрд грн., что несколько меньше (на 1,4 млрд грн) запланированного правительством объема доходов ПФУ. В то же время, с 2016 по 2020 год средний ежегодный рост доходов ПФУ составит порядка 30 млрд грн.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн. При этом бюджет рассчитан с учетом увеличения общегосударственного фонда заработных плат на 5,6% и индексации минимальных пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря текущего года.
В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.