МВФ прогнозирует рост доходов Пенсионного фонда к 2020 году на треть

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост доходов бюджета Пенсионного фонда страны к 2020 году на 37% - до 396,4 млрд грн на фоне прогнозного роста экономики страны, говорится в материалах Фонда, размещенных на сайте организации.

По данным МВФ, в 2015 году доходы Пенсионного фонда составят 252 млрд грн., что несколько меньше (на 1,4 млрд грн) запланированного правительством объема доходов ПФУ. В то же время, с 2016 по 2020 год средний ежегодный рост доходов ПФУ составит порядка 30 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн. При этом бюджет рассчитан с учетом увеличения общегосударственного фонда заработных плат на 5,6% и индексации минимальных пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря текущего года.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.