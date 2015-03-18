В Украине могут снизиться цены на лекарства - Кабмин отменил перерегистрацию

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее регистрацию ряда медицинских препаратов, среди которых лекарства для борьбы с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания правительства сообщил журналистам министр здравоохранения Александр Квиташвили.

"Приняли... упрощенную регистрацию препаратов от ВИЧ-инфекции, туберкулеза и так далее", - сказал Квиташвили.

Ранее министр обещал, что система регистрации лекарственных средств в Украине будет упрощена.

По его словам, Минздрав подготовил ряд постановлений, что дает возможность закупать лекарства по упрощенным схемам.

«Будет ликвидирована 5-летняя перерегистрацию лекарственных препаратов, зарегистрированных в странах Евросоюза, Австралии, Америке. Мы упрощаем систему регистрации. Это была инициатива фармбизнеса и мы пошли навстречу», - сказал Квиташвили.

Он также отметил, что в Минздраве решили отойти от ценорегулирования.

«Мы введем новую систему, более гибкую и более либеральную, которая даст возможность медицинским учреждениям закупать необходимые лекарства по упрощенным схемам», - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины в октябре 2014 года предложило Кабинету министров упростить процедуру государственной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в Евросоюзе.

Соответствующий проект постановления Кабмина «О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств» был опубликован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

В частности, министерство предложило ввести упрощенный порядок проведения экспертизы регистрационных материалов при проведении государственной регистрации оригинальных лекарств, зарегистрированных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Также Минздрав предложил ввести упрощенный порядок госрегистрации лекарственных средств, предназначенных исключительно для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов, онкологических и редких заболеваний, зарегистрированных компетентным органом США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или Европейского Союза.

Кроме того, в пояснительной записке говорилось, что сегодня в Украине после гармонизации процедуры государственной регистрации лекарственных средств и введения обязательного подтверждения условий производства требованиям надлежащей производственной практики необходимость проведения перерегистрации теряет смысл. Поэтому предложено внести соответствующие изменения в порядок, которым предусмотрена возможность применения лекарственных средств в Украине в течение неограниченного срока со дня их государственной перерегистрации.

В министерстве считают, что принятие проекта постановления позволит увеличить количество оригинальных лекарств, зарегистрированных в Евросоюзе, уменьшит количество заявок на государственную перерегистрацию лекарственных средств, а также улучшит обеспечение лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами, в том числе для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, вирусных гепатитов, онкологических и редких заболеваний.