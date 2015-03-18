Безработица в Украине в феврале сохранилась на уровне 2%

По информации Госстата, количество безработных в стране в течение февраля сократилось всего на 1 тыс. человек – до 523,4 тыс. В то же время, количество безработных, получающих пособия, выросло на 5 тыс. человек – до 421,6 тыс.

При этом средний размер пособия по безработице в феврале сократился по сравнению с январем на 42 грн – до 1206 грн.

Конкурс на одно вакантное место в феврале составил 12 человек на одно свободное рабочее место.

Читайте такжеДепутаты решили помочь переселенцам с трудоустройством

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, уровень безработицы в Украине в январе вырос до 2% с 1,9% по состоянию на начало 2015 года.

Согласно сообщению, в абсолютных цифрах количество безработных в Украине в январе составило 525 тыс. человек, из которых 415 тыс. получают пособие по безработице. При этом средний размер пособия по сравнению с началом года вырос на 20 грн – до 1252 грн. Конкурс на одно вакантное место снизился до 13 человек против 15 человек по состоянию на 1 января 2015 года.

Ранее министр социальной политики Украины Павел Розенко инициировал увольнение главы Государственного центра занятости Украины Юрия Харченко за неудовлетворительную работу, в том числе по трудоустройству вынужденных переселенцев.

В феврале Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении проект Закона об изменениях сроков и выплат пособий по безработице. Согласно документу, пособие по безработице должно выплачиваться два раза в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.