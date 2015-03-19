Минсоцполитики планирует к маю разработать законопроект о накопительной пенсионной системе

Министерство социальной политики Украины намерено к маю внести на рассмотрение Верховной Рады проект закон о формировании накопительной системы пенсионного обеспечения в Украины, сообщил в ходе брифинга в Киеве министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«Думаю, что к середине или к концу апреля этот законопроект уже будет внесен», - сказал Розенко.

Ранее министр отмечал, что накопительная пенсионная система должна заработать в экспериментальном режиме с января 2016 года. Причем на первоначальном этапе с помощью такого эксперимента планируется привлечь на персональные счета граждан как минимум 1 млрд грн. Розенко обращал внимание, что средства на пенсионных счетах – так называемые «длинные» деньги - будут вложены в ценные бумаги, в том числе государственные. И в основу реформы накопительной пенсионной системы положат опыт западных стран, в особенности Польши, где накопительная индивидуальная система пенсионного обеспечения была введена в конце 90-х годов.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов в 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.