Розенко посчитал, сколько украинских семей сможет получить субсидии

Количество семей, которые получат право на получение государственных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг по новым правилам, составит 3,5-4 миллиона против нынешнего показателя в 1,1-1,2 млн семей, сообщил журналистам министр социальной политики Украины Павел Розенко.

«По оценкам, которые были нам предоставлены, это 3,5-4 млн семей», - сказал министр.

Он напомнил, что новые правила предоставления субсидий в Украине начнут работать уже с мая 2015 года, а общий объем ассигнований, которые выделены правительством из бюджета на предоставление субсидий, составляет беспрецедентную для страны сумму в 25 млрд грн.

«Новая система субсидий начнет работать с мая 2015 года, - сказал министр. – Сейчас нам нужно время, чтобы донести идеологию новой системы до людей, а также подготовить местные органы власти к реализации новых правил, потому что именно местные органы власти будут ответственны за то, насколько качественно и быстро будут оформляться субсидии».

Министр обратил внимание, что новая система предоставления субсидий предполагает несколько основных пунктов. Первый пункт – упрощенный вид заявления на субсидию и декларации к нему. «Сегодня имеем 4 страницы заявления и 5 страниц декларации. После реформирования системы субсидий будет одна страница заявления и одна страница декларации. Всё. Права требовать дополнительных справок и документов для оформления субсидий не будет ни у кого», - сказал министр. При этом он добавил, что данные декларации потребуются не для того, чтобы оценить имущественное состояние граждан, а для того, чтобы увидеть реальный доход семьи. «Имущественные критерии, которые раньше использовались для расчета субсидий, упраздняются. Будут учитываться реальные доходы», - сказал министр.

Также, по словам министра, субсидии будут оформляться на 12 месяцев с автоматическим продлением срока действия субсидии. «Особо хочу подчеркнуть: те, кто сегодня оформил субсидии, кто уже получает субсидии, им не надо будет повторно обращаться в органы соцзащиты. Мы автоматически переоформим субсидии на 12 месяцев».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 24,5 млрд грн на новую систему субсидий по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, которая призвана компенсировать повышение тарифов, которое состоится с 1 апреля.

Единственным критерием получения субсидии станет доход семьи, причем органы социальной службы будут доверять людям и воспринимать поданные ими данные как достоверные. В то же время, в случае недостоверных данных, будет действовать система штрафов, которая будет предусматривать, в том числе, двукратный возврат полученной субсидии в случае выявления недостоверности данных и мошенничества.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19% и в 3,5 раза до марта 2017 года. Кроме того, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, с 1 апреля 2015 года повышается тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал. Также в рамках выполнения Меморандума с МВФ повышается с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров.

18 марта начальник управления экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) Наталья Хоцяновская сообщила, что тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения с 1 апреля 2015 года вырастут на 55-57%, а на отопление в среднем на 73%.

Тарифы на централизованное снабжение холодной водой в Украине могут вырасти на 25% из-за роста тарифа на электроэнергию.