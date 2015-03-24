Госдума предлагает лишить пенсионеров-эмигрантов российских пенсий

Уехавшие на постоянное место жительства за границу российские пенсионеры могут лишиться выплат, пишут "Известия" со ссылкой на соотвествующий законопроект, разработанный депутатами Госдумы.

Как рассказал «Известиям» член Высшего совета ЛДПР, зампред комитета Госдумы по науке Михаил Дегтярев, документ предусматривает прекращение выплаты пенсий для граждан России в случае, если они в течение последних 12 месяцев более 183 дней пробыли за границей. Если человек вернется в Россию и пробудет более полугода, пенсионные выплаты ему восстанавливаются. Прекращение выплат предусмотрено и для пенсионеров, которые сменили гражданство или получили второе.

Читайте такжеЗабота России: многие крымчане-инвалиды не получают пенсию с декабря 2014 года"В России работающие люди из страховых взносов финансируют пенсионеров, — отметил Михаил Дегтярев. — Непонятно, почему россияне должны продолжать выплачивать пенсию тем, кто решил эмигрировать. Получается, что мы финансово поддерживаем зарубежные экономики, отправляем деньги, на которые покупаются товары за границей, вместо того чтобы поднять пенсии нашим пенсионерам".

По статистике Пенсионного фонда России, в 2014 году 265,2 тыс. российских пенсионеров, проживающих за рубежом, получили 31,4 млрд рублей. Больше всего таких людей проживает в Германии (96,9 тыс. человек), на втором месте — Израиль (40,5 тыс.), на третьем — Латвия (21,5 тыс.). Замыкают пятерку лидеров стран, привлекательных для российских пенсионеров, США (20,3 тыс.) и Белоруссия 18,2 тыс.). Всего же Пенсионный фонд осуществлял пенсионные выплаты в 121 страну мира. Примерно половина «иностранцев» (115 тыс.) получает российскую пенсию на свои зарубежные счета (им было перечислено в прошлом году 11,3 млрд рублей), остальные предпочитают получать ее на карты российских банков (20,1 млрд рублей).

В ПФР не стали комментировать инициативу, отметив, что фонд выполняет действующее пенсионное законодательство.

Читайте такжеЯценюк призвал Запад помочь Украине закрыть границы с РФВ начале марта Минтруда объявило о разработке законопроекта об отмене пенсионных выплат работающим пенсионерам. Чиновники подсчитали, что эта мера позволяют сэкономить 17 млрд рублей в 2016 году, 20 млрд — в 2017-м и еще 25 млрд в 2018-м (всего — 62 млрд рублей). По подсчетам Минтруда, новшество коснется 220 тыс. россиян.