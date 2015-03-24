Яценюк обещает не задерживать социальные выплаты

Правительство Украины сохранит динамику выплат социальных платежей гражданам Украины и не допустит каких-либо задержек с социальными выплатами, заявил в ходе селекторного совещания в Кабинете министров премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Задержки социальных платежей не было и не будет», - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что за счет средств, которые Украина получила по линии ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, у правительства есть средства на выплату внешних долгов.

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В этой связи собственные доходы бюджета правительство может направлять на реализацию собственных нужд, включая социальные расходы и расходы на армию.

«25 млрд долл. которые Украина получила как кредит МВФ, они не идут на социальные выплаты и финансирование обороны. Они идут частично на выплату внешних долгов, а частично – на пополнение золотовалютных резервов Национального банка. Поскольку деньги на внешние долги есть, то те доходы, которые мы получим в бюджет, мы отправим не на долги, а на финансирование армии, на выплату зарплаты, пенсий, социальные платежи», - подчеркнул Яценюк.

Он напомнил, что из-за войны страна потеряла четверть экономики, закрыты сотни предприятий, но при этом в экономику удалось собрать средства.

«Год назад на едином казначейском счете у нас было 108 тыс. грн. Сегодня утром на казначейском счете страны – 15,5 млрд грн, – сказал глава правительства. – В целом такая вышла удивительная положительная статистика. Несмотря на то, что было отстранено все руководство Государственной фискальной службы, у нас доходы бюджета в целом выросли на 8 млрд грн – это плюс 15%. По акцизу – плюс 43%. Таможня дала дополнительно плюс 30%».

Яценюк также отметил, что страна прошла первый этап бюджетной децентрализации. «Местным бюджетам за январь-февраль дополнительно пришло 13 млрд грн, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал Яценюк, отметив, что благодаря реальной борьбе с коррупцией и детенизацией экономики финансовый результат будет еще лучше.