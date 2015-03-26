Долги по зарплате в Украине за месяц выросли на 110 миллионов гривень

Задолженность по заработной плате в Украине в феврале выросла на 110 млн грн – до 1,57 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Порядка 70% задолженности, согласно сообщению, сформировали экономически активные предприятия, работающие преимущественно в промышленности. Общий объем задолженности промышленных предприятий составляет 1,05 млрд грн., их которых 602 млн грн – задолженность перерабатывающих предприятий, и 355 млн грн – задолженность добывающих предприятий.

Также значительный объем задолженности сформирован в сфере транспорта, почтовой и курьерской службы (224 млн грн) и в сфере научно-технической деятельности (114 млн грн). Наименьший объем задолженности зафиксирован в сфере образования – 2,8 млн грн.

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В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой (396 млн грн), Харьковской (142,5 млн грн), Киевской (137 млн грн) и Луганской области (131 млн грн).

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе сократилась на 1 млрд грн, или на 40%, и на 1 февраля составила 1,46 млрд грн против 2,43 млрд грн по состоянию на начало года.