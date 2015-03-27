Число официальных безработных в России превысило миллион

Число зарегистрированных безработных в России превысило 1 млн человек.

Об этом сообщил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин в кулуарах Всероссийского форума социальных работников, передает ТАСС.

По его словам, на 18 марта безработных в РФ было 1 млн 145 человек. "Это небольшой рост, но мы перевалили за миллион. Это, конечно, не радует", - сказал министр.

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В Минтруде РФ пока не видят серьезных негативных тенденций на российском рынке труда и считают, что кризисные явления будут точечными, отметил минстр.

"Мы пока не видим каких-то серьезных изменений, будет точечный (кризис) безусловно", - сказал министр.

Больше всего, по его словам, могут пострадать такие отрасли, как автопром, вагоностроение.

"Это такие точечные вещи, которые связаны как с кризисом, так и с общими проблемами инвестиций, закупок, спроса, курса, - пояснил Топилин. - Это такие вещи, которые зависят от разных факторов конъюнктуры".

Какие-то отрасли и, соответственно, регионы, по прогнозам Топилина, напротив, "будут нормально жить".