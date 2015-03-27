Кабмин разрешил бездомным становиться на квартирный учет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

Как подчеркнули в министерстве, ранее такую справку выдавали только предприятия, обслуживающие жилой фонд, а потому для бездомных, которые регистрируются по юридическому адресу приютов, получить такой документ не представлялось возможным.

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Для устранения несогласованностей и обеспечения права бездомных на получение социального жилья министерство и разработало изменения в Порядок постановки граждан на социальный квартирный учет.

«Изменения предполагают, что при подаче пакета документов на квартирный учет вместо справки о месте проживания и составе семьи гражданин без определенного места жительства подает справку о принятии на обслуживание в учреждение для бездомных и справку о регистрации места проживания в соответствии с утвержденными формами», - подчеркнули в Минсоцполитики.