Розенко: Пенсионный фонд – банкрот с дефицитом 80 миллиардов

Пенсионный фонд Украины не располагает достаточным объемом финансирования для выплат пенсий на существующем уровне, и для обеспечения всех обязательств перед пенсионерами необходимо порядка 80 млрд грн, сказал министр социальной политики Украины Павел Розенко в эфире Первого национального, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Для выплаты пенсий в существующих размерах сегодня, Пенсионному фонду не хватает порядка 80 млрд грн. Если говорить прямо, он (Пенсионный фонд - УНИАН) – банкрот, и без помощи государства это финансовое учреждение просто не существовало бы», - цитирует министра пресс-служба Министерства.

В то же время, как отмечают в Минсоцполитики, Розенко подчеркнул, что благодаря принципиальной политике руководства страны и группы переговорщиков с ключевым кредитором Международным валютным фондом, Украине удалось отойти от требования МВФ о повышении пенсионного возраста для стабилизации бюджета Пенсионного фонда. «Переговоры с МВФ были очень трудными, и в первом варианте меморандума МВФ требовал повысить пенсионный возраст до 65 лет. Но благодаря нашей общей позиции от этого ключевого требования удалось отойти, - отметил Розенко. – Однако придется ли снова возвращаться к вопросу повышения пенсионного возраста - зависит от того, насколько быстро мы сможем вывести зарплаты из тени, насколько быстро экономика даст ресурс. 200 млрд грн ежегодно выплачивается в теневом секторе, и из них не платятся никакие взносы. А на сегодня – это основной ресурс Пенсионного фонда».

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2015 год с объемом общих доходов 234,4 млрд грн и дефицитом, который будет покрываться напрямую из госбюджета, в 19 млрд грн. При этом бюджет рассчитан с учетом увеличения общегосударственного фонда заработных плат на 5,6% и индексации минимальных пенсий и прожиточного минимума с 1 декабря текущего года.

В Украине насчитывается порядка 13,5 млн пенсионеров. В середине марта в Украине вступил в силу закон о сокращении пенсий работающим пенсионерам, чьи пенсии превышают 1453 грн, на 15%, а также о временном упразднении спецпенсий для пенсионеров, занимающих так называемые специальные государственные должности.

Основной кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост доходов бюджета Пенсионного фонда страны к 2020 году на 37% - до 396,4 млрд грн на фоне прогнозного роста экономики страны.