Кабмину предлагают возобновить проверки условий труда на всех предприятиях

Государственная служба по вопросам труда, созданная на базе Государственной инспекции по вопросам труда и Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности, инициирует возобновление проверок предприятий на предмет соблюдения норм трудового законодательства со второй половины 2015 года.

Об этом сообщил в ходе брифинга в правительстве глава службы Роман Чернега.

«Мы будем предлагать правительству возобновить проверки, – сказал Чернега. – Сейчас существует мораторий на такие проверки, он действует до июля 2015 года. Но мы будем настаивать на том, чтобы возобновить проверки».

По мнению чиновника, такие меры являются необходимыми, учитывая общую ситуацию в стране и стремление правительства стабилизировать социально-экономическое положение в Украине. Однако, как подчеркнул Чернега, окончательное решение будет зависеть непосредственно от правительства.

«Все будет зависеть от правительства», - отметил чиновник, подчеркнув, что проверки целесообразно проводить на всех предприятиях, «не выделяя какие-то отдельные отрасли или сектора».

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2014 года Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов государственной власти реорганизовал Государственную службу по вопросам лекарственных средств, Госагентство по земельным ресурсам, а также Госинспекцию по вопросам труда и Госслужбу горного надзора и промышленной безопасности.