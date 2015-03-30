В Украине почти 2 миллиона безработных

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам 2014 года составил 9,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины. По данным МОТ, на начало 2014 года уровень безработицы составлял 9% от общего количества экономически активного населения страны.

Как отмечается, оценка по итогам года не учитывает информации по АР Крым.

В абсолютных цифрах количество безработных в целом по стране на конец 2014 года составило 1,8 млн человек.

В региональном разрезе наивысший процент безработицы, по методологии МОТ, зафиксирован в Житомирской области – 12,3% по итогам 2014 года. Высокие показатели также продемонстрировали Черниговская область (12,1%), Тернопольская область (12%), Луганская область (11,8%), Полтавская область (11,8%), Ривненская область (11,7%) и Донецкая область (11,3%). Наименьший процент безработицы зафиксирован в Одесской области – 7% и в Киеве – 7,2%.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, определенный по методологии Международной организации труда (МОТ), по итогам 3-го квартала 2014 года составлял 9,3%, в то время как по итогам 9 месяцев 2013 года этот показатель составлял 7,7%.

По данным украинской статистики уровень безработицы в Украине по итогам 2014 года составлял 1,9% от общего количества трудоспособного населения.