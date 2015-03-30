Япония выделит Украине $8,4 миллиона грантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник в ходе подписания соглашения о предоставлении гранта сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми.

«Это большая честь подписать соглашение между Японией и Украиной, согласно которому Япония выделяет 8,4 млн долларов США. 4,2 млн долларов из этих средств пойдут Министерству здравоохранения, а остальные средства планируется распределить между тремя министерствами, а именно - Министерством образования, Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством внутренних дел», - сказал Суми.

По его словам, грантовая помощь будет направлена на поддержку Украины, перед которой сегодня стоит вызов сохранения целостности и безопасности страны во время «сражения против иностранного воздействия». Посол также напомнил, что в прошлом году размер помощи Японии для борьбы с коррупцией и на проведение честных выборов в Украине составил 1,84 млрд долл.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, предоставленная Японией финансовая помощь будет направлена на повышение материально-технической базы не только в Луганской и Донецкой, но и в других областях Украины.

«Те деньги, которые сегодня предоставляет правительство Японии для помощи Украине, - это безвозвратная грантовая помощь, которая будет направлена на закупку товаров японского производства. Это и медицинское оборудование, и инструменты, и приборы, которые помогут нашим коммунальным предприятиям повысить свою материально-техническую базу для того, чтобы выполнять работу по восстановлению тех систем жизнеобеспечения, которые есть не только в Донецкой и Луганской, но и в Харьковской, Запорожской и других областях», - отметил Зубко.

Как сообщал УНИАН, ранее Япония предоставила Украине грантовые средства общим объемом 810 тыс. долл. на реализацию девяти благотворительных проектов по ремонту школ на востоке страны и покупке медицинского оборудования.

В январе текущего года Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Суми сообщил, что правительство Японии намерено выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи объемом 300 млн долл. для пополнения золотовалютных резервов Национального банка. Предоставленные средства будут дополнением к 1,5 млрд долл. финансовой помощи, выделенным Украине в 2014 году.

Кроме того, по словам Суми, Япония готова выделить еще 16,6 млн долл. в качестве гранта на реализацию инфраструктурных проектов.