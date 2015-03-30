Агентство USAID выделит Украине $30 миллионов на соцпрограммы

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить Украине 30 млн долл. на реализацию образовательных и социальных программ, а также программ регионального развития, в особенности восточных регионов страны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум о выделении средств был подписан сегодня в Киеве между представителями USAID в Украине и Министерством экономического развития и торговли Украины.

Согласно меморандуму, средства будут выделены через американский венчурный фонд WNISEF сроком на три года. Основным фокусом программы станут проекты обучения молодых специалистов, проекты содействия развитию экспорта, проекты социальной поддержки предпринимательства, а также проекты предоставления помощи наиболее уязвимым слоям населения.

Как отметил глава миссии USAID в Украине Джед Бартон, указанные средства по мере реализации всей программы позволят решить экономические вопросы и будут содействовать развитию частного сектора страны.

В свою очередь глава фонда WNISEF Ярослава Джонсон отметила, что фонд уже реализовал более 100 проектов в частном секторе Украины на общую сумму свыше 160 млн долл. «Сейчас фонд готов оказать консультационную помощь украинским предприятиям, а также реализовывать образовательные программы, в частности, получения степени MBA в иностранных вузах, – сказала Джонсон. – Кроме того, мы планируем выдавать льготные кредиты предпринимателям на создание новых рабочих мест».

Резюмируя результаты встречи, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус подчеркнул, что предложенная помощь является крайне важной в деле преобразования страны, реформирования системы управления. «Мы ожидаем, что благодаря таким программам мы получим специалистов для работы в государственных органах. Мы также получим помощь в ориентировании наших экспортеров на новые рынки. Мы сможем помочь социально ответственным компаниям в создании новых рабочих мест, в первую очередь для временно перемещенных лиц», - сказал Абромавичус.

Читайте такжеUSAID поможет Минюсту реформировать органы юстиции

Справка УНИАН. Агентство США по международному развитию (USAID) — центральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области оказания помощи за рубежом. Администратор агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия сената и действуют в координации с Госсекретарем США. Основные направления работы агентства включают поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира. USAID работает в Украине с 1992 года. Общий портфель проектов, реализуемых агентством, составляет порядка 1,7 млрд долл.