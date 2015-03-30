Потребительские настроения россиян упали до минимума за пять лет

​Всего за четыре месяца индекс потребительских настроений (ИПН), указывающий на то, насколько оптимистично люди оценивают состояние своих личных финансов и готовность тратить деньги, рухнул в Москве сразу на 45 пунктов, сообщает компания GfK. Если в ноябре 2014 года значение индекса в столице составляло 109 пунктов, то в марте 2015 года он опустился до 64 пунктов, пишет РБК.

С таким пессимизмом москвичи не смотрели в будущее еще никогда. Даже в кризисных 2008–2009 годах значение ИПН в Москве не опускалось ниже 79 пунктов. В целом по России ИПН снизился с прошлой осени на 21 пункт — с 95 до 74 пунктов, что является самым низким результатом с весны кризисного ​2009 года.

«В такой ситуации можно ожидать, что восстановление потребительского рынка в России будет происходить медленнее, чем это было в предыдущий кризис, — в том числе и из-за «плохих» настроений в столичном регионе, на который приходится значимая доля потребления по целому ряду товарных групп», — отмечается в отчете GfK.

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ВВП России по итогам ноября 2014 года ушел в минус, впервые с 2009 года. Падение составило 0,5%, сообщило Минэкономразвития 29 декабря. Это не единственный антирекорд года – 15 декабря курс рубля к доллару за несколько часов обвалился более чем на 8,5%. К тому моменту российская валюта с начала года обесценилась почти в два раза. Прошлый антирекорд по рублю был зафиксирован в январе 1999 года. Девальвации предшествовало снижение нефтяных цен на протяжении пяти месяцев, ужесточающиеся санкции ЕС и США и российские «антисанкции». Усугубило ситуацию решение стран ОПЕК не снижать квоту по добыче нефти. После этого цены на сырье рухнули, ускорились отток капитал и инфляция. Золотовалютные резервы продолжали тратиться, а рейтинг одобрения президента – расти.

По словам генерального директора GfK в России Александра Демидова, нынешний кризис оказался для потребительского рынка России более глубоким, чем в 2008–2009 годах, даже несмотря на то что «российский потребитель вошел в него с большим запасом прочности с точки зрения своего благосостояния», чем семь лет назад.

Более того, если в 2008–2009 годах большинство россиян были уверены, что кризис продлится не больше года-двух, то теперь большинство участников исследования GfK ожидают, что кризис продлится три-четыре года.