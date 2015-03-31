Российский бизнес предрекает волну сокращений рабочих мест и зарплат

Центр независимого мониторинга исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» «Общероссийского народного фронта» провел экспертный опрос «Актуальная ситуация на рынке труда и меры господдержки трудящихся в новых экономических условиях в РФ и городе Москве». В социальном исследовании приняли участие 26 членов руководства Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, организации малого и среднего бизнеса «Опора России», других профессиональных объединений и кадровых агентств. Большинство опрошенных ожидают роста безработицы, сокращения рабочих мест и зарплат. Эксперты отмечают, что государство способно смягчить грядущие проблемы на рынке труда, пишут "Известия".

В настоящее время, как отмечают эксперты в докладе ОНФ, наиболее остро проблема сокращения персонала стоит в таких отраслях, как строительство, сфера услуг, банковская сфера, здравоохранение, машиностроение, а также отрасли бюджетной сферы — образование, культура, государственная служба.

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По мнению опрошенных, в условиях кризиса работодатели станут сокращать расходы на персонал, прибегая к таким мерам, как сокращение персонала (80% ответов) и снижение уровня оплаты труда (46% ответов).

В этих условиях, как отметили участники опроса, государство могло бы снизить растущую напряженность на рынке труда и поддержать бизнес, в первую очередь, с помощью новых строительных и инфраструктурных проектов, которые в состоянии обеспечивать массовую занятость населения.

Читайте такжеПутин призвал олигархов быстрее возвращать деньги в РоссиюДругой эффективной мерой спасения экономики стало бы предоставление господдержки и упрощение доступа к государственному заказу, в первую очередь, для компаний малого и среднего бизнеса.

Как заявил «Известиям» председатель попечительского совета «Опоры России» и зампред правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, несмотря на необходимость государственной поддержки, и сами предприниматели должны менять принципы и направления своей работы.

Он также подтвердил, что проблема доступа малого бизнеса к государственным тендерам существует, а основным препятствием является своячничество в органах власти и манипуляции законом.