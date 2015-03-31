Российский бизнес предрекает волну сокращений рабочих мест и зарплат
Предприниматели надеются на помощь государства для снижения растущей напряженности на рынке труда РФ.
Центр независимого мониторинга исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза» «Общероссийского народного фронта» провел экспертный опрос «Актуальная ситуация на рынке труда и меры господдержки трудящихся в новых экономических условиях в РФ и городе Москве». В социальном исследовании приняли участие 26 членов руководства Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, организации малого и среднего бизнеса «Опора России», других профессиональных объединений и кадровых агентств. Большинство опрошенных ожидают роста безработицы, сокращения рабочих мест и зарплат. Эксперты отмечают, что государство способно смягчить грядущие проблемы на рынке труда, пишут "Известия".
В настоящее время, как отмечают эксперты в докладе ОНФ, наиболее остро проблема сокращения персонала стоит в таких отраслях, как строительство, сфера услуг, банковская сфера, здравоохранение, машиностроение, а также отрасли бюджетной сферы — образование, культура, государственная служба.
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По мнению опрошенных, в условиях кризиса работодатели станут сокращать расходы на персонал, прибегая к таким мерам, как сокращение персонала (80% ответов) и снижение уровня оплаты труда (46% ответов).
В этих условиях, как отметили участники опроса, государство могло бы снизить растущую напряженность на рынке труда и поддержать бизнес, в первую очередь, с помощью новых строительных и инфраструктурных проектов, которые в состоянии обеспечивать массовую занятость населения.
Читайте такжеПутин призвал олигархов быстрее возвращать деньги в РоссиюДругой эффективной мерой спасения экономики стало бы предоставление господдержки и упрощение доступа к государственному заказу, в первую очередь, для компаний малого и среднего бизнеса.
Как заявил «Известиям» председатель попечительского совета «Опоры России» и зампред правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов, несмотря на необходимость государственной поддержки, и сами предприниматели должны менять принципы и направления своей работы.
Он также подтвердил, что проблема доступа малого бизнеса к государственным тендерам существует, а основным препятствием является своячничество в органах власти и манипуляции законом.