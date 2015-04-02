Мы сделаем нормальную пенсионную систему - Розенко

Об этом он заявил в эфире радио «Эра», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Не может существовать эффективная пенсионная система, когда есть разные подходы к начислению пенсий», - сказал он.

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«Мы сделаем новый вариант пенсионной реформы, которая будет включать переход на единые принципы начисления пенсий, когда все при начислении пенсии будут пользоваться единой формулой. Наряду с этим будем инициировать переход к профессиональной пенсионной системе. И самое главное - мы будем инициировать развитие негосударственного пенсионного страхования и запуск накопительной системы. Это будет комплексный закон», - подчеркнул министр. Он также проинформировал, что соответствующий законопроект уже разработан. Он проработан в экспертной среде и сейчас согласовывается в Кабинете Министров.

«Мы сделаем нормальную пенсионную систему, которая позволит молодым людям формировать свое пенсионное будущее. Убежден, что этот законопроект будет подан в Верховную Раду до 1 мая 2015 года. Будем работать и с фракциями, и с коалицией, чтобы такое политическое решение было быстрее принято», - отметил Розенко.

Ранее УНИАН сообщал, что Минсоцполитики планирует к маю разработать законопроект о накопительной пенсионной системе.