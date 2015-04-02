Квиташвили: Сегодня внедрить страховую медицину невозможно

Об этом он рассказал в интервью журналу «Новое Время».

«Сегодня это (внедрение страховой медицины – ред.) сделать невозможно. Даже принятие закона о страховании ничего не изменит. Необходимо подготовить больничную сеть таким образом, чтобы она могла обслуживать нужное количество пациентов на соответствующем для страховой медицины уровне», - говорит Квиташвили.

При этом он прогнозирует, что уже к концу года можно будет начать вводить отдельные схемы страховой медицины.

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Кроме того, министр здравоохранения объяснил, что кроме внедрения страховой медицины, сферу ждут и другие кардинальные реформы.

«Нам нужно создать законодательную базу для рынка медицинских услуг. Потому что сейчас по рыночным правилам в Украине работает только фармрынок. Все остальное — больницы, поликлиники — это закрытая советская, нерыночная система, которая не позволяет привлекать инвестиции и улучшать качество обслуживания», - подчеркнул Квиташвили.

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