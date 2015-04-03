Минюст хочет обжаловать решение о разморозке соцвыплат в зоне АТО

Министерство юстиции обжалует в Высшем административном суде Украины решение Киевского апелляционного административного суда о необходимости проведения социальных выплат на территории Луганской и Донецкой областей, которые на сегодняшний день подконтрольны террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР".

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире Первого национального телеканала, отвечая на вопрос о том, какими будут действия власти относительно соответствующего решения суда, сообщили в пресс-службе Минюста.

«У меня простой вопрос к судьям Апелляционного суда, которые вынесли это решение. Их, наверное, надо просто отправить вместе с инкассаторами или сотрудниками Государственной казначейской службы на неподконтрольную Украине территорию, чтобы они туда отвезли деньги для выплаты пенсий, - тогда какое бы решение они приняли?», - отметил министр.

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Он также подчеркнул, что на сегодняшний день не стоит вопрос о том, что украинская власть не хочет выплачивать соответствующие средства гражданам.

«Эти деньги аккумулированы, чтобы выплатить их нашим гражданам, которые переезжают с подконтрольной террористам территории, или после освобождения этих территорий», - пояснил министр.

«Принимать такие решения, когда ты сидишь в теплом кабинете Апелляционного суда и давать поручения сотрудникам казначейства или госбанка - а к слову, несколько сотрудников были убиты еще в прошлом году, когда везли деньги, рискуя своей жизнью - это популизм», - убежден Петренко.

Говоря о юридических последствиях для украинцев, проживающих на оккупированных территориях после принятия соответствующего решения Верховной Рады, министр юстиции отметил: «Те действия, которые сейчас заставляют совершать украинских граждан, возможно, по заключению договоров или других юридических документов, являются ничтожными априори, то есть, не имеют никаких правовых последствий».

Как пояснил глава Минюста, если у кого-то из украинских граждан, проживающих на оккупированной боевиками территории Донбасса, забирают недвижимость под видом национализации, то после восстановления контроля украинской власти над этими территориями, все подобные сделки будут признаны недействительными, а именно имущество будет возвращено украинским гражданам.

Как сообщалось, накануне Киевский апелляционный админсуд признал незаконным решение Кабмина об осуществлении социальных выплат в Донецкой и Луганской областях только на контролируемых украинской властью территориях.

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В частности, суд признал незаконным и недействительным пункт 2 из постановления Кабмина от 7 ноября 2014 года, в соответствии с которым в подконтрольных террористам населенных пунктах Донбасса соцвыплаты будут осуществляться только после возврата упомянутой территории под контроль украинской власти.