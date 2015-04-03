Украина возобновит соцвыплаты на оккупированных территориях Донбасса только после их освобождения - Минюст

Все социальные выплаты жителям оккупированных территорий на востоке Украины, несмотря на судебное решение в отношении незаконности их приостановки, будут обеспечены после восстановления контроля над ними.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова на брифинге в Кабинете министров.

Ранее Киевский апелляционный административный суд признал постановление Кабмина об осуществлении социальных выплат в Донецкой и Луганской областях только на контролируемых украинской властью территориях недействительным.

«Позиция правительства однозначна: все выплаты будут обеспечены, как только будет восстановлен контроль Украины над данными территориями. В любом случае, все переселенцы с данных территорий имеют возможность в полном объеме получить должное социальное обеспечение», - сказала Севостьянова.

Читайте такжеМинюст хочет обжаловать решение о разморозке соцвыплат в зоне АТООна напомнила о трагических последствиях для работников казначейства и банков при попытке доставлять денежные средства на оккупированные территории.

«В случае, когда казначейства, финансовые учреждения не могут доставить средства на эти территории, это сейчас невозможно, и я хочу посмотреть на этих судей, которые выносят такие решения в такой ситуации», - добавила Севостьянова.

Ранее советник министра внутренних дел Арсена Авакова, народный депутат Антон Геращенко заявил, что решение Киевского апелляционного административного суда о признании недействительным постановления Кабмина об осуществлении социальных выплат в Донецкой и Луганской областях только на контролируемых украинской властью территориях противоречит национальной безопасности Украины и здравому смыслу.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Киевский апелляционный админсуд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, который признал незаконным постановление правительства о том, что в подконтрольных террористам населенных пунктах Донецкой и Луганской областей соцвыплаты будут осуществляться только после их возвращения под контроль Киева.