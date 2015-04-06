Кабмин выделил на субсидии 24,5 млрд грн

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", пишет ZN.UA.

Премьер подчеркнул, что на данный момент субсидии получают 1,2 млн. лиц.

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"Ожидаем, что после повышения тарифов это количество вырастет до трех миллионов семей. Мы рассчитали таким образом, что нам хватает денег на субсидии даже на 15 миллионов граждан. Если увидим, что не будет хватать, мы обязательно найдем ресурс в государственном бюджете. Финансового ресурса на данном этапе хватает. Как дальше будет развиваться экономика - увидим. Но сейчас средств хватает", - сказал Яценюк.