В Кабмине решили помочь переселенцам получить новые специальности

Министерство экономического развития и торговли намерено разработать и запустить программу переквалификации переселенцев с востока Украины и Крыма.

Об этом сообщила глава департамента цифровой экономики Минэкономразвития Елена Минич в эфире Радио Проминь.

«У нас есть более 1,5 млн зарегистрированных переселенцев. Здесь у нас большая программа, с которой мы можем им помочь получить новые специальности, переквалифицироваться, получить новые навыки. Будем начинать с программы базовой компьютерной грамотности», - сказала она.

Также Минич отметила, что уровень квалификации переселенцев с востока страны является довольно высоким, поскольку значительная часть из них имеет высшее образование и опыт работы в ведущих секторах украинской экономики.

Читайте такжеБолее 810 тысяч переселенцев из оккупированного Крыма и Донбасса обеспечили жильем - ГСЧС«У них (переселенцев - УНИАН) зачастую есть дипломы, но им нужны новые возможности, которые министерство предоставит», - сказала глава департамента информационной экономики.

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель телекоммуникационной компании «Украинские новейшие технологии» (Freshtel) Елена Минич в конце марта возглавила новосозданный департамент цифровой экономики Министерства экономического развития и торговли Украины.

Новое подразделение Минэкономразвития будет заниматься развитием широкополосного доступа в интернет, вопросами стандартизации, безопасности и доверия к цифровым и электронным услугам, внедрением электронного правительства, разработкой стандартов обучения госслужащих цифровым технологиям, поддержкой и развитием инвестиций в инновации и start-up, развитием электронной коммерции и другими IT-программами.