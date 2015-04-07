Рада нашла способ полностью выплатить шахтерам долги по зарплате за 2014 год

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» относительно государственной поддержки угольной отрасли» (№2376).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 269 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан в порядке законодательной инициативы с целью обеспечения полной выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий и стабилизации их работы.

Целью законопроекта является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий путем возбновления расходов Минэнергоугля по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции».

Достижения цели предлагается добиться путем увеличения расходов по бюджетной программе КПКВК 1101110 «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 400,0 млн грн за счет уменьшения расходов на указанную сумму по бюджетной программе КПКВК 1101070 «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности «в пределах расходов, установленных Минэнергоугля Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год».

Читайте такжеДемчишин хочет ликвидировать «Уголь Украины»Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что на угледобывающих предприятиях, находящихся на территории подконтрольной украинской власти, в 2014 году в результате разбалансировки платежной системы в топливно-энергетическом комплексе и недофинансирования по бюджетной программе КПКВК 1101110 «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 346,0 млн грн возникла задолженность по заработной плате, которая на сегодняшний день составляет 247,8 млн грн.

«Погашение задолженности за 2014 год будет осуществляться в пределах расходов, определенных Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год» по бюджетной программе КПКВК 1101520 «Пополнение оборотных средств или увеличение уставных фондов угледобывающих предприятий для погашения просроченной задолженности по заработной плате работникам, образовавшейся на 1 января 2015 года». Однако отмеченное не решает проблему выплаты текущей заработной платы в 2015 году», - говорится в пояснительной записке.