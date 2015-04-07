Пособие по безработице теперь будут выплачивать два раза в месяц

Как передает корреспондент УНИАН, «за» этот законопроект во втором чтении проголосовали 249 народных депутатов при 226 необходимых.

Статья 22 Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» дополняется частями 10 и 11, в соответствии с которыми пособие по безработице выплачивается не реже, чем два раза в месяц, а с согласия безработного - раз в месяц в порядке, установленном в соответствии с частью 6 статьи 23 этого закона.

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Единовременная выплата помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности осуществляется в течение 14 дней после дня осуществления государственной регистрации юридического лица, физического лица-предпринимателя.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.