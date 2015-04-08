Кабмин поможет украинцам деньгами на утепления домов и покупку негазовых котлов

Кабинет министров Украины выделит 1,57 млрд грн на компенсацию 20-40% стоимости негазовых котлов и утепления жилья для населения, сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании правительства.

«Ощадбанк» заключает договор с человеком, который пришел и обратился для оплаты конкретных строительных материалов или пунктов учета тепловой энергии. Госэнергоэффективности (Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению – УНИАН), получив соответствующие документы, направляет на конкретный счет человека, открывшего его в «Ощадбанке», 20% или 30% (если счет принадлежит индивидуальному лицу), или 40%, если это ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома - УНИАН), которое взяло кредит на термомодернизацию», - сказал Зубко.

При этом объем средств, которые выделяет правительство напрямую, составляет 343,5 млн грн, из которых 198 млн грн будет использовано на нужды ОСМД, 97,9 млн грн - на утепление индивидуальных домов и оставшиеся 47,6 млн грн - на покупку негазовых котлов.

Дополнительные 1,23 млрд грн являются средствами банков, участвующих в программе, среди которых государственные «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», а также «Укргазбанк».

Распределение средств будет происходить с учетом ограничения, установленного на уровне 10 тыс. грн на индивидуальный дом и такую же сумму на одну квартиру в случае ОСМД. В то же время, собственники квартир в домах, на базе которых не созданы ОСМД, не смогут воспользоваться данной программой повышения энергоэффективности.

По словам Зубко, значительный объем средств, выделенных на программу, простимулирует украинскую экономику и загрузит мощности предприятий, занятых в сфере строительства и энергоэффективности.

«Это привлечение нашей рабочей силы, наших строительных материалов, наших заводов, которые производят строительные материалы, потому что практически 90% из них производятся в Украине», - сказал глава Минрегиона.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины рассчитывает привлечь около 1,5 млрд грн частных инвестиций на повышение энергоэффективности в жилом секторе за счет внедрения различных механизмов государственной поддержки в данной сфере.

Этой цели правительство планирует достичь за счет программы возмещения украинцам 20% от суммы кредита, полученного на приобретение негазового котла, а также планируемых Кабмином к внедрению в ближайшее время механизмов возмещения части кредитов, полученных на приобретение оборудования и материалов для проведения энергоэффективных мер в частных и многоквартирных домах.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, потребление и потери тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов в Украине в 3-3,5 раза превышают европейские стандарты потребления. При этом, по оценкам Госэнергоэффективности, на модернизацию жилого фонда Украины до 2020 года необходимо около 1 трлн грн. В то же время, по расчетам Института газа Национальной академии наук (НАН), сокращение потерь тепловой энергии в Украине вследствие теплосанации зданий может составить порядка 41%. В денежном эквиваленте экономия бюджетных средств оценивается на уровне 150-600 млрд грн.