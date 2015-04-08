В Антимонопольном комитете сообщили об отсутствии причин повышения цен на яйца к Пасхе

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Антимонопольный комитет Украины с целью обеспечения стабильной ценовой ситуации и уменьшения негативных последствий колебания цен на рынке яиц куриных, а также с целью предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предоставил рекомендации основным птицефабрикам, которые производят наибольшие объемы яиц куриных товарных, и торговым сетям воздержаться от установления оптово-отпускных и розничных цен, превышающих их экономически обоснованный уровень», - говорится в сообщении АМКУ.

Согласно сообщению, проведенный АМКУ анализ экономической ситуации на рынке куриных яиц показал отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить рост цен на указанный продукт. В то же время, в комитете отметили, что по сравнению с февралем 2014 года, цены на яйца при продаже их сельскохозяйственными предприятиями возросли на более чем 70%.

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В пресс-службе АМКУ также подчеркнули, что о результатах рассмотрения рекомендаций субъекты хозяйствования обязаны уведомить Антимонопольный комитет в пятнадцатидневный срок со дня их получения.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, производство яиц в стране (без учета оккупированного Крыма) в 2014 году выросло на 4,3%, до19,9 млрд шт.