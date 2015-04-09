Скрытых безработных в Украине не менее 5 миллионов – глава Госстраха

Количество украинцев, не имеющих постоянной работы, либо являющихся скрытыми безработными составляет порядка 5 млн человек, сказал в ходе брифинга в Киеве глава правления Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы Сергей Кондрюк.

Этот показатель почти в 10 раз превышает официальные показатели Государственной службы статистики, по данным которой количество официальных безработных в Украине составляет 523,4 тыс. человек.

«В Украине порядка 5 млн человек, которые по факту не имеют постоянной работы и могут в любой момент либо обратиться в службу занятости, либо уехать на заработки, либо пополнить ряды преступных группировок», - сказал Кондрюк.

При этом он отметил, что ситуация усложняется многими факторами, прежде всего экономического характера и общеполитической напряженности. И ситуацию не спасает тот факт, что даже получив статус официального безработного гражданин не имеет должного уровня материальной поддержки.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, количество безработных в стране в течение февраля сократилось всего на 1 тыс. человек – до 523,4 тыс. В то же время, количество безработных, получающих пособия, выросло на 5 тыс. человек – до 421,6 тыс.

При этом средний размер пособия по безработице в феврале сократился по сравнению с январем на 42 грн – до 1206 грн.

Конкурс на одно вакантное место в феврале составил 12 человек на одно свободное рабочее место.