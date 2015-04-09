Госслужба занятости прогнозирует рост безработицы до 11,5%

Уровень безработицы в Украине по итогам года составит порядка 11,5%, что в абсолютных цифрах составит порядка 2 млн человек, сообщил в ходе брифинга в Киеве глава Государственной службы занятости Украины Ярослав Кашуба.

«По итогам года безработица вырастет до 11,5%. Сейчас 9,3%», - сказал Кашуба.

Ранее в Госслужбе занятости сообщили, что количество занятого населения в Украине по итогам 2014 года составило 18,1 млн человек, что на 1,2 млн человек меньше показателей 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам 2014 года составил 9,7%.