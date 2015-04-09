Депутаты не захотели снимать ограничения на выплату пенсий «особым категориям»

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект Закона «О внесении изменения в пункт 3 раздела II I«Заключительные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении» (о неприменении ограничения выплаты пенсий отдельным категориям граждан) (№ 2532 ).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 22 из 315 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предусматривалось, что ограничения по выплате пенсии, ежемесячного пожизненного денежного содержания не применяются в течение особого периода к пенсиям, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, предназначенным лицам, проходящим военную службу или находящимся на должностях в Министерстве обороны Украины, Главном управлении разведки Минобороны, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, других органах военного управления ВСУ, военных комиссариатах, аппарате Совета национальной безопасности и обороны, органах военной прокуратуры, в центральных аппаратах и территориальных органах Министерства внутренних дел, Государственной специальной службы транспорта, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной пенитенциарной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной гвардии Украины, или участвующим в антитеррористических операциях, осуществлении мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, отражению вооруженного нападения на объекты, охраняемые военнослужащими, освобождению этих объектов в случае захвата, отражению попыток насильственного завладения оружием, военной техникой; к пенсиям, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, предназначенным лицам, находящимся на соответствующих должностях в структурных подразделениях Администрации президента Украины, которые обеспечивают осуществление президентом полномочий в сферах национальной безопасности и обороны государства; к пенсиям, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, назначенным в соответствии с законами «О прокуратуре», «О судоустройстве и статусе судей», на период выполнения лицами, которым они предназначены, полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции.

После завершения особого периода выплата пенсий таким лицам осуществлялась бы согласно законодательству.