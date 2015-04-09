Занятого населения в Украине за год стало меньше на 1,2 миллиона человек

Количество занятого населения в Украине по итогам 2014 года составило 18,1 млн человек, что на 1,2 млн человек меньше показателей 2013 года, говорится в сообщении Государственной службы занятости, текстом которого располагает УНИАН.

«Уровень занятости снизился до 56,6% в 2014 году с 60,2% в 2013 году, - говорится в сообщении. – Количество застрахованных работников – плательщиков единого социального взноса на общегосударственное пенсионное страхование сократилось на 1,5 млн человек – до 10,4 млн человек».

Читайте такжеСкрытых безработных в Украине не менее 5 миллионов – глава ГосстрахаПри этом в Госслужбе занятости отметили, что количество работников, переведенных на неполный рабочий день выросло в среднем по Украине на 10%. «При этом в Киеве, Донецкой, Сумской и Харьковской областях количество работников, переведенных на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю выросло в 1,7 – 2 раза», - отметили в ведомстве.

Согласно сообщению, в планах Госслужбы занятости – исправление ситуации и трудоустройство в течение 2015 года порядка 700 тыс. безработных.

Читайте такжеГосслужба занятости прогнозирует рост безработицы до 11,5%Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда, по итогам 2014 года составил 9,7%. В абсолютных цифрах количество безработных в целом по стране на конец 2014 года, по данным МОТ, составило 1,8 млн человек.

В региональном разрезе наивысший процент безработицы, по методологии МОТ, зафиксирован в Житомирской области – 12,3% по итогам 2014 года. Высокие показатели также продемонстрировали Черниговская область (12,1%), Тернопольская область (12%), Луганская область (11,8%), Полтавская область (11,8%), Ривненская область (11,7%) и Донецкая область (11,3%). Наименьший процент безработицы зафиксирован в Одесской области – 7% и в Киеве – 7,2%.

По данным украинской статистики уровень безработицы в Украине по итогам 2014 года составлял 1,9% от общего количества трудоспособного населения.